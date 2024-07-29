ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz belli olmadı. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor. 2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

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