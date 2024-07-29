ÖSYM 2025 sınav takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 sınav tarihleri güncel bilgiler KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, TUS sınavına girecek adaylar tarafından merak konusu. 2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? İşte detaylar.
2025 yılında gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek bu sınavların tarihleri, henüz kesinleşmemiş olsa da, ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları ve mevcut trendler göz önüne alındığında bazı tahminler yapılabilir. Peki 2025 MSÜ, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, YDS, ALES ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz belli olmadı. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.
Bu yılda yine aynı tarihlerde takvimin ilan edilmesi bekleniyor. 2025 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri Kasım ayında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.
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ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi şu şekilde açıklanmıştı:
YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapıldı. 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde, KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapıldı. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.
ALES-1 sınavı 21 Nisan’da ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulandı. ALES-3 sınavı ise 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
2025'te Hangi Sınavlar Yapılacak?
2025 yılında, ÖSYM tarafından aşağıdaki sınavlar düzenlenecek:
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT, AYT, YDT)
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
DGS: Dikey Geçiş Sınavı
YDS: Yabancı Dil Sınavı
TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavı ve daha birçok alan sınavı