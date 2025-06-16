DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?

Yapılan son düzenlemeye göre, devamsızlık hakkı belirli istisnalar dışında net şekilde sınırlandı. Tüm öğrenciler için özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık hakkı ise 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca Birinci derece yakınının vefat ettiği durumlarda, öğrencinin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçemez, toplamda ise 40 güne kadar izin verilir.

Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde yatarak tedavi gören ya da organ nakli gereken hastalıklara sahip öğrenciler için bu süre 60 gün olarak belirlenmiştir.

Tutuklu/Koruma altında olan öğrenciler için özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık süresi ise yine 60 gün olarak tanımlanmıştır.







