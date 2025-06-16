Özürsüz devamsızlık 10 gün olduğunda ne olacağı, karne zamanının yaklaşmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler tarafından özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? Ortaokul ve lisede 5 gün devamsızlıkla belge alınamaz mı? Sınıf tekrarı mı gerekli? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak, yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girecekler.
ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK 10 GÜN OLURSA NE OLUR?
MEB tarafından açıklanan bilgilere göre devamsızlık süresi özürsün 10 günü, toplamda ise 30 günü aşmamalı. Özürsüz devamsızlık süresi 10 gün olan öğrenciler herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmıyorlar. Ancak devamsızlık süresinin 10 günü geçmesi durumunda ise öğrenciler sınıf tekrarı gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir.
DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN OLURSA SINIFTA KALINIR?
MEB tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre özürsüz devamsızlık 10 günü, toplamda ise 30 günü geçtiği durumlarda öğrenciler, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve sınıf tekrarı yapmaları gerekir.
Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin ise özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam 40 gün devamsızlık hakkı bulunuyor.
Öğrencinin devamsızlığı 10 günü geçtiğinde okul yönetimi tarafından veli bilgilendirilir. Devamsızlık kasıtlı ve sürekli bir hal alırsa öğrenci hakkında disiplin işlemi de başlatılabiliyor. Ayrıca özürsüz devamsızlıklar, mazeretli devamsızlık gibi sonradan telafi edilmez ve geçerli bir belgeyle açıklanmadığı sürece dikkate alınmaz.
DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?
Yapılan son düzenlemeye göre, devamsızlık hakkı belirli istisnalar dışında net şekilde sınırlandı. Tüm öğrenciler için özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık hakkı ise 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca Birinci derece yakınının vefat ettiği durumlarda, öğrencinin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçemez, toplamda ise 40 güne kadar izin verilir.
Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde yatarak tedavi gören ya da organ nakli gereken hastalıklara sahip öğrenciler için bu süre 60 gün olarak belirlenmiştir.
Tutuklu/Koruma altında olan öğrenciler için özürsüz devamsızlık hakkı 10 gün, toplam devamsızlık süresi ise yine 60 gün olarak tanımlanmıştır.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yılı yaz tatili 20 Haziran Cuma günü, karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecek ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına kadar yaklaşık 3 aylık bir tatil dönemi başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
MEB SON DAKİKA YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların erken kapanmasına ilişkin bir kez daha açıklama yaptı. Merkezle bağlantıya geçen bir kadının okulların tatil tarihinin öne çekilmesi talebini değerlendiren Bakan Tekin, tatilin erkene çekilmesinin pedagojik ve hukuki olarak mümkün olmadığını şu sözlerle dile getirdi:
“Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor. Bu durumda çocuklarımızın dersleri telafi etme şansı kalmaz. Vaktimiz yok artık.”
Erken tatilin eğitim açısından yaratacağı sıkıntılara dikkat çeken Tekin, şu açıklamalarda bulundu:
“Bu seneki çocuklar 9. sınıfın ünitelerini tamamlayamaz. Önümüzdeki sene bu öğrenciler 10. sınıfta olacak ve eksik konularla başlayacaklar. 8. sınıf öğrencileri ise mezun olup başka okullara geçecek. Bu nedenle erken tatil önerisi doğru değil. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek, ardından hep birlikte okullarımıza döneceğiz. Eşinize çok selam söyleyin, bayramınız şimdiden mübarek olsun.”