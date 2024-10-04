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KPSS P94 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor?

KPSS P94 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor?

13:224/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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KPSS sonuç ekranının ÖSYM tarafından açıklması ile KPSS atama puanlarını inceleyen adaylar atama tercihlerine hazırlanıyor. Atama tercihleri ve tercih kılavuzunda yer alan bazı bilgiler ise adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS P94 puanı ile alım yapan kurumlar KPSS ön lisans tercihlerinde ön plana çıkıyor. Peki, P94 puanı nedir? KPSS P94 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

KPSS ortaöğretim sınavı ardından adaylar sonuçlarını öğreniyor. Adaylar KPSS ortaöğretim puanlarına göre tercih sürecine başlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmeyi bekleyen adaylar KPSS P94 puanı ile ilgili detayları merak ediyor.

KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR


Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.


a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,



b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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