Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı. PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu. Kongrede alınan kararların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu. Peki PKK fesih kongresinde ne hangi kararlar alındı? PKK fesih kararına ilişkin metni açıkladı mı?
Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların ne zaman açıklanacağı merak konusu.
PERVİN BULDAN: HERKES BARIŞA ODAKLANSIN
Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasının ardından konuşan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, "Henüz takvim belli olmadı. Günlerdir beklenen bir şey. Tarihi bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok. Sıra şimdi demokratikleşme alanında adımların atılmasında." dedi.
Sürece inandıklarını ve güvendiklerini söyeleyen Buldan, "Yıllardır verilen emeğin bu sürece gelmesi büyük bir şey. O yüzden şimdi herkes barışa odaklansın. Atılacak olan adımlar, Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır." şeklinde konuştu.
PKK'NIN FESİH KARARINA İLİŞKİN DEM PARTİ AÇIKLAMASI NEDİR?
DEM Parti'den de "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. PKK'nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur."
Açıklamada "Yürütme erkinin tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır." ifadesi de kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve muhalefet liderlerine teşekkür edildi.
PKK FESİH KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecini açıklamasından sonra neler yaşanacak?
NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat, canlı yayında gelişmeleri değerlendirdi. "Kongre kararını tahmin edebiliriz. Çok küçük bir olasılık aksi bir karar çıkması. Silah bırakma ve fesih kararı çok büyük ihtimalle gelecek. Önümüzdeki dakikalarda göreceğiz." diyen Şevkat, kararın sahaya fiili yansımasının silah bırakmayla gerçekleşeceğini söyledi.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın toplandığını duyurmasının an meselesi olduğunu açıkladı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz " dedi.
Doğan, açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:
"27 Şubat çağrısından sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Bu çağrının gerekliliğini yerine getireceklerine dair bir açıklamaydı. Hemen bir ateşkes açıklaması yapmışlardı. Bu önemli bir adım, sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz demokratik bir Türkiye için hazırız. Kalıcı barışın sağlandığı bir Türkiye için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya hazırız."
ATEŞKES İLAN ETTİKLERİNİ DUYURMUŞTU
Terör örgütü PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın çağrısına uyduklarını açıklamıştı.