PKK'NIN FESİH KARARINA İLİŞKİN DEM PARTİ AÇIKLAMASI NEDİR?

DEM Parti'den de "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz. PKK'nın tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur."

Açıklamada "Yürütme erkinin tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır." ifadesi de kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve muhalefet liderlerine teşekkür edildi.