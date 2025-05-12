PKK son dakika fesih kararını açıkladı mı, son durum ne? Terör örgütü PKK silah bıraktı mı?

Terör örgütü PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamada, örgütün silahlı faaliyetlerine son verme ve örgütsel yapıyı feshetme kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, “PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırma” ifadeleri dikkat çekti. Alınan kararların sahadaki yansımalarının ne olacağı ve bu açıklamanın terörle mücadele politikalarına nasıl etki edeceği merakla takip ediliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik adım İmralı'dan gelmişti.
Bu çağrının ardından, terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurmuştu.
Fesih kararı açıklandı
1984'te terör eylemlerine başlayan PKK, silah bıraktığını açıkladı. Terör örgütü PKK, kongre sonuç bildirgesini yayınladı. Silahlar bırakıldı.
Bahçeli'den tarihi çağrı
Genel Kurul'da, DEM Partililerle tokalaştı. Bahçeli, 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında da terörün bitirilme çağrısını ilk kez dile getirdi.
"Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin"
Bir hafta sonra adres yine Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. Bahçeli, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmelerini 30 Ekim'de yaptı. Sürece ilişkin desteğini vurguladı:
"Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik"
"Türkiye terör belasından kurtuluyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle "hedef artık; 'Terörsüz Türkiye'ydi." Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ideal doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonla hareket ettiğine dikkati çekti.