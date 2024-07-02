Tahmini rakamlara göre Başkomiser (3/1) maaşının 58 bin 704 lira, öğretmen (8/1) maaşlarının ise 53 bin 150 lira olması bekleniyor.





Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.