Emniyet Genel Müdrülüğü bünyesinde görev yapan polis, emniyet müdürü, başkomiser maaşları Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı ile değişecek. Polis maaşları, 2024 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli olacak. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren maaşlara uygulanan zam, TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşlarına yüzde kaç zam gelecek, güncel maaşlar kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile EGM maaşları da güncellenecek. Polis, emniyet müdürü, başkomiser maaşları 2024 Temmuz ayı iribariyle artış gösterecek. Peki, EMG polis, emniyet müdürü, başkomiser maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak, kaç TL olacak?
Temmuz'da polis ve başkomiser maaşları ne kadar olacak?
3 Temmuz Çarşamba günü, haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranları da netleşecek. Memurlar, emekliler ve sosyal yardım alanlar bu tarihi sabırsızlıkla bekliyor.
5 Aylık Enflasyon Verileri ve Beklentiler
İlk beş ayda yüzde 22.72 olarak gerçekleşen enflasyon, gözleri Temmuz ayına çevirdi. Analistler, Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık toplamın yüzde 25.8 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu oran, milyonlarca insanın maaş ve ödeneklerindeki artışı belirleyecek.
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POLİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri şu anda yüzde 17.38'lik zammı hak etti.
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2024'te açıklanacağı için son verinin zam üzerine yapacağı etki bekleniyor.
Ortalama olarak memur ve memur emeklilerine yüzde 20-21 civarında zam gelmesi bekleniyor.
Tahmini rakamlara göre Başkomiser (3/1) maaşının 58 bin 704 lira, öğretmen (8/1) maaşlarının ise 53 bin 150 lira olması bekleniyor.
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Memur ve Emeklilere Yansımalar: Toplu Sözleşme ve Enflasyon Farkı
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplu sözleşme zamları, memurlar ve emekliler için büyük önem taşıyor. Bu yılın Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar, Temmuz ayında ise yüzde 10'luk toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkı alacaklar. Enflasyon oranının toplu sözleşme artışını geçmesi durumunda, fark memur maaşlarına ek olarak yansıtılacak.
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POLİS MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yapılan yüzde 49.25 oranında artışla polis memuru maaşı 44.292 TL'ye ulaştı.
BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yapılan artışla 32.626 lira olan başkomiser maaşı ise 48.920 TL oldu.