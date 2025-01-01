Prim günü 3600 - 5400 - 7200 olana erken emeklilik! İşe başlama tarihi 1993-1999-2000 tarihliler...

Emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşa müjde! Prim gün sayılarında yapılacak düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarıyla eşitlik sağlanarak Bağ-Kur'lular için prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşürülecek. Yeni düzenleme, 25 yıl yerine 20 yıl çalışarak emekli olma imkânı sunacak. Bu adım, emeklilik sürecinde daha fazla esneklik ve erken maaş alma fırsatı sağlayacak.
Bağ-Kur’lulara emeklilik yolunda büyük müjde! Yapılacak düzenleme ile prim ödeme gün sayısı, SGK’lılarla eşitlenerek 9 bin günden 7200 güne düşürülüyor. Bu düzenlemeden 1 milyondan fazla kişi faydalanacak. 25 yıl yerine 20 yıl prim ödeyerek emekli olma imkânı sunan değişiklik, özellikle küçük esnafı sevindirirken emeklilik sürecini hızlandıracak.
SÜREYİ 5 YIL ÖNE ÇEKİYOR
Mevcut durumda Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor. Ancak yeni düzenleme ile bu şart 7200 gün (20 yıl) olarak revize edilecek.
Böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.
Bu düzenleme Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak sosyal güvenlik sistemine daha erken katılmalarını ve emekli maaşı almalarını sağlamayı amaçlıyor.
KISMİ EMEKLİLİK DÜŞECEK
Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.
Eşitlik sağlandığında Bağ-Kur'lular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 yıl 4500 güne inecek. Ayrıca iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.
Mevcut durumda bir Bağ-Kur'lunan SSK'dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl yani 1261 gün 4A (SSK) olarak çalışması gerekiyor.
İki kurum arasında prim farkı kalmadığında böyle bir zorunlulukta ortadan kalkacak. Sigortalı hangi kurumdan olursa olsun 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.