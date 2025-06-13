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Primlerin üçte biri devlet tarafından ödenecek! Ev kadınlarına emeklilik rotası oluştu

Primlerin üçte biri devlet tarafından ödenecek! Ev kadınlarına emeklilik rotası oluştu

17:1413/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ev kadınlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Yılı" kapsamında hazırladığı projeye göre, ev kadınları, sigorta girişi olup olmaksızın başvuru yaparak her ay prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Üstelik, bu primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu düzenleme, evde çalışan ancak sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara önemli bir avantaj sunarak yeni bir hak tanımış olacak.

Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlanıyor. Aile Koruma Kalkanı paketi çerçevesinde hayata geçirilecek olan bu projeyle, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor. Bu adım, evde çalışan kadınların uzun vadede ekonomik güvenliklerini sağlamayı hedefliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan tüm ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Projede en kritik ayrıntıise devlet desteği.

Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

HER AY ÖDEME YAPACAKLAR

Başvurda bulunan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Böylece ev kadınları, devlet destekli primlerini, kendi işini yapıyor gibi her ay düzenli şekilde ödeyecek. Ödemeler internet üzerinden yapılacak.

YIPRANMA PAYI

Projede yıpranma payı benzeri bir destek olacak. Bu konuda çocuk sayısına göre de esnekli gösterecek. Çocuklu anneler, erken emeklilikte avantajlı olacak.

#Ev kadınlarına emeklilik
#emeklilik fonu
#devlet desteği
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