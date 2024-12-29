PTT Pul Müzesi ’nde 1863 yılında Osmanlı Devleti zamanında tedavüle sunulan ilk Türk Pulundan başlayarak günümüze kadar basılan bütün pullar kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu sergilenmede Atatürk, turizm, tarih, doğa, taşıt, kültür varlıkları ve spor gibi tematik öğeler geniş bir yer kaplamaktadır.

Osmanlı Devleti tarihine bakıldığında ilk posta pulunun 1863 senesinde basıldığı görülmektedir. Böylelikle Osmanlı Devleti, Asya bölgesinde yapışkan posta pulu basan ikinci bağımsız devlet olarak tarihe geçmiştir. Basılan bu pulun öne çıkan özellikleri ise Konstantinopolis matbaasında tasarlanarak basılması, yazımının tamamı ile Türkçe olması ve Arapça el yazısı kullanılmasıdır.