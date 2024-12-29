Geçmişten günümüze iletişim alanında yaşanan süreçlerin aynası niteliğindeki PTT Pul Müzesi, 2024'te, geçen yıla göre yüzde 30 artışla 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Müze, dini ve milli bayramlar hariç, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Peki PTT Pul Müzesi nerede, nasıl gidilir? İşte PTT Pul Müzesi eserleri.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, müzenin ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi verdi. 2013'te hizmete açılan PTT Pul Müzesi'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan geniş bir koleksiyonla ziyaretçilerini karşıladığını belirten Uraloğlu, Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk posta pullarından Cumhuriyet dönemine kadar farklı tarihi ve özel günleri anlatan 870 bin pul ile 70 bin filatelik zarfın müzede arşivlendiğini kaydetti.
PTT Pul Müzesi giriş ücreti ne kadar?
PTT Pul Müzesi, ziyaret etmek isteyenlere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
PTT Pul Müzesi Ziyaret Saatleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdığını duyurdu. Müze, dini ve milli bayramlar hariç, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Müze Kafe ise ziyaretçilere dinlenme ve yemek yeme imkanı sunuyor.
Özellikle öğrenci grupları, tarih ve kültürle iç içe bir deneyim yaşayarak pulların tarihini ve kültürünü yerinde öğreniyor. Ziyaretçiler, PTT Pul Müzesi'nde tedavüle sunulan pulların yanı sıra ilk gün zarfları ve diğer filatelik ürünleri satın alabiliyor ve kişisel pul yaptırma hizmetinden de faydalanabiliyor.
PTT Pul Müzesi Nerede?
PTT Pul Müzesi, ülkemizin başkenti Ankara’da bulunmaktadır. Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan şehrin en eski ve Çankaya-Esenboğa yolu istikametinde konumlanan tarihi bir semt olan Ulus’ta ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Ulus’ta ise PTT Müzesi, Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:13 açık adresindedir. Toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşım sağlanabileceği gibi özel araç ile de ziyarete gelebilirsiniz.
PTT Pul Müzesi Eserleri
Çağdaş ve tarihi bir müze olarak PTT Pul Müzesi, Dünyanın çeşitli ülkelerinden pullar, Osmanlı İmparatorluğu pulları, Anadolu Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ve yedi farklı kategoriden meydana gelen tematik pulları ziyaretçileri ile buluşturmaktadır. PTT Pul Müzesi’nde geçmişten günümüze posta, İstiklal Harbi’nde PTT ve nostaljik PTT gibi özel gezilecek alanlarda bulunmaktadır.
PTT Pul Müzesi’nde 1863 yılında Osmanlı Devleti zamanında tedavüle sunulan ilk Türk Pulundan başlayarak günümüze kadar basılan bütün pullar kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu sergilenmede Atatürk, turizm, tarih, doğa, taşıt, kültür varlıkları ve spor gibi tematik öğeler geniş bir yer kaplamaktadır.
Osmanlı Devleti tarihine bakıldığında ilk posta pulunun 1863 senesinde basıldığı görülmektedir. Böylelikle Osmanlı Devleti, Asya bölgesinde yapışkan posta pulu basan ikinci bağımsız devlet olarak tarihe geçmiştir. Basılan bu pulun öne çıkan özellikleri ise Konstantinopolis matbaasında tasarlanarak basılması, yazımının tamamı ile Türkçe olması ve Arapça el yazısı kullanılmasıdır.