Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Hicri takvime göre her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur ve genellikle ayın dolunay zamanına denk gelir. Peki, Eyyam-ı biyd (Recep ayının 13, 14 ve 15. günü) ne zaman? Eyyam-ı biyd önemi nedir? İşte detaylı bilgiler...
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Bu günlerde oruç tutmak sünnettir.
RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;
Recep ayı 13. günü:13 Ocak 2025 Pazartesi
Recep ayı 14. günü:14 Ocak 2025 Salı
Recep ayı 15. günü:15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.
EYYAM-I BİYD ÖNEMİ NEDİR?
Eyyâm-ı Biyd orucu, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) tavsiyesiyle her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlardır. Bu özel günler, ayın dolunay zamanına denk geldiği için "aydınlık günler" olarak bilinir. Ayın bu gecelerde parlaklığı zirveye ulaşır, bu nedenle bu günlerin oruçla geçirilmesi, manevi anlamda büyük bir değer taşır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu oruçların, yıl boyu tutulan diğer oruçlardan daha büyük sevaplara vesile olduğunu belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84). Ayrıca bu oruçların, tüm yıl boyu oruç tutmuş gibi bir sevap kazandırdığı da hadislerle ifade edilmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68).
Eyyâm-ı Biyd Orucuna Niyet Nasıl Edilir?
Eyyâm-ı Biyd orucuna niyet etmek, diğer nafile oruçlar gibi, güneşin tepe noktasına gelmeden önce yapılmalıdır. Şâfiî mezhebine göre, nafile dışında oruç tutmak isteyenlerin, geceden niyet etmeleri gerekir. Ancak Eyyâm-ı Biyd orucu gibi nafile oruçlarda, sabah imsak vaktine kadar niyet edilebilir. Niyet ederken, orucun amacına yönelik açıklama yapmanız gerekmektedir. Örneğin, "bugün Eyyâm-ı Biyd orucunu tutacağım" şeklinde niyet edilebilir.
RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ
Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).