EYYAM-I BİYD ÖNEMİ NEDİR?





Eyyâm-ı Biyd orucu, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) tavsiyesiyle her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruçlardır. Bu özel günler, ayın dolunay zamanına denk geldiği için "aydınlık günler" olarak bilinir. Ayın bu gecelerde parlaklığı zirveye ulaşır, bu nedenle bu günlerin oruçla geçirilmesi, manevi anlamda büyük bir değer taşır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu oruçların, yıl boyu tutulan diğer oruçlardan daha büyük sevaplara vesile olduğunu belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84). Ayrıca bu oruçların, tüm yıl boyu oruç tutmuş gibi bir sevap kazandırdığı da hadislerle ifade edilmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68).



