Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir?

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 1 Ocak itibariyle başladı. 2025’in ilk kandil gecesi olan Regaip Gecesi, bugün idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Gecesi, Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı kutlu bir zamandır. Peki Regaip gecesi nedir? Regaip kandili önemi nedir?
Üç ayların ilki olan Recep ayı 1 Ocak itibariyle başladı. Beş kandil gecesinin dördünün yer aldığı üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. “Allah'ım recep ve şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana eriştir.” duası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) aittir
Regaip gecesinin önemi nedir?
Müslümanlar olarak bizlerin üç ayları bereketli geçirmesi elzemdir. Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmalıyız. Mübarek üç aylar kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir. Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır.
Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Regaip gecesi Müslümanlara büyük fırsatlar sunmakta. Bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerekmekte. Bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerekmekte.
Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmak faziletlidir. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz.
Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz. Regaip kandilinin önemi özetle şu şekilde sıralayabiliriz:
Günahlardan arınmak için büyük bir fırsat sunar.
Manevi huzur ve sükunet arayanlar için anlamlı bir gecedir.
Allah’a olan yakınlığı artırarak iman tazelemeye vesile olur.
Recep ayında oruç tutmanın sevabı nedir?
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman: "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.”
Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.
Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir.
Regaip gecesinde yapılacak dualar
Regaip Kandili’nde okunabilecek dualardan bazıları şunlardır:
“Allahümme inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa’fu anni.” (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.)
“Subhaneke ya Rabbe’l-izzeti amma yesifun, ve selamün ale’l-mürselin, velhamdülillahi Rabbi’l-alemin.”
Ayrıca, bol bol salavat getirmek ve istiğfar etmek bu gecenin manevi atmosferini derinleştirecektir.
2025 yılı kandil günleri
2025 yılında idrak edilecek kandil günleri şu şekildedir:
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiülevvel 1447)
29 Mart 2025- Ramazan Bayramı Arefe
30 Mart-1 Nisan 2025 / Ramazan Bayramı
5 Haziran 2025-Kurban Bayramı Arefesi
6-9 Haziran 2025 / Kurban Bayramı
5 Temmuz 2025-Aşure Günü