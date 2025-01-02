Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir?

Regaip gecesinin önemi nedir?

Müslümanlar olarak bizlerin üç ayları bereketli geçirmesi elzemdir. Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmalıyız. Mübarek üç aylar kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir. Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır.