Rize ve Trabzon'da yarın 26 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarıları sonrasında kar yağışı özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Peki Rize ve Trabzon'da yarın 26 Şubat okullar tatil mi?
Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava Karadeniz bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Rize ve Trabzon illerinde ise yoğun kar yağışının ardından valiliklerden açıklamalar da gecikmedi. İşte tatil olan yerler.
RİZE'DE YARIN (26 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Rize'de de kar nedeniyle eğitime yarın 26 Şubat ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı
tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
TRABZON'DA YARIN (26 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da da bazı ilçelerde yarın (26 Şubat) eğitime ara verildi.
Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.
Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.