ADALET BAKANI TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ve ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Öztürk'ün, görülen davada serbest bırakılmasının kamu vicdanını rahatlatan olumlu gelişme olduğunu belirten Bakan Tunç, Öztürk'ün, özgürlüğüne yeniden kavuşacak olmasının, temel insan hakları ile ifade özgürlüğü açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, bu sürecin, bir bireyin inancı ve Filistin'e verdiği destek gerekçe gösterilerek yargılanmasının asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir. Adalet Bakanlığı olarak ilk andan itibaren Rümeysa kardeşimizin gerek diplomatik, gerekse hukuki anlamda destekçisi olduk. Adalet müşavirlerimiz tarafından duruşmalar bizzat takip edildi. Daima yanında olduğumuz Rümeysa kardeşime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."