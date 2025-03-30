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ABD'de gözaltına alınan Rümeysa sınır dışı edilecek mi? Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa sınır dışı edilecek mi? Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması

Tuğba Güner
15:1530/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Rümeysa Öztürk ile ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. Rümeysa Öztürk bulundu mu? Rümeysa Öztürk'ün vizesi iptal mi edildi, sınırdışı edilecek mi? İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama....

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde yer alan Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk 25 Mart'ta gözaltına alındı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Rümeysa Öztürk'ün son durumu ne?


Dışişleri Bakanlığı, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD’de gözaltına alınan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.


Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte; Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır.

Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir."



Rümeysa Öztürk sınır dışı edildi mi?


ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, 25 Mart'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınmasının ardından başlattığı sınır dışı edilme sürecini, Boston Bölge Mahkemesi durdurdu.

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