Şaban Ayının Önemi

Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayıdır. İslam inancında mübarek üç ayların ikincisi olarak kabul edilir. Bu ay, Ramazan ayının habercisi olarak görülür ve Müslümanlar için önemli bir dönemdir.

Şaban ayının önemi, içinde barındırdığı bazı özelliklerden kaynaklanır: Üç Ayların İkincisi Olması: Şaban ayı, Recep ve Ramazan aylarıyla birlikte mübarek üç ayları oluşturur. Bu aylar, ibadetlerin ve duaların daha faziletli olduğuna inanılan zamanlardır.