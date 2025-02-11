Şaban ayının gelmesiyle bu ayı faydalı geçirebilmek için müslümanlar ibadetlerini yapıyor. Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan orucun faziletleri, birçok hadis-i şerifte belirtilmiştir. Bu günlerde yapılan duaların kabul olma ihtimalinin yüksek olduğu, günahların affedilebileceği ve Allah'ın rızasına nail olunabileceği vurgulanır. Eyyam-ı biyd orucu tutmanın, Peygamber Efendimiz hadislerinde senenin tamamında oruç tutmuş gibi sevap kazandırdığını buyurmuştur. Şaban ayında oruç tutmak isteyenler Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinin hangi günler olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri ne zaman, bugün mü, yarın mı? İşte tarihleri...
Şaban ayı 31 Ocak 2025 tatihinde başladı. Şaban ayı gibi günlerde ibadetlere daha fazla zaman ayırmak, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve dua etmek, maneviyatımızı artırmamıza ve Rabbimize daha yakın hissetmemize vesile olur. Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin faziletli olduğu bilinmektedir. Peki, Şaban ayının 13. 14. ve 15. günleri hangi günlere geliyor?
Şaban ayının 13. 14. ve 15. günleri hangi günlere geliyor?
Şaban ayının 13'ü 11 Şubat Salı, Şaban ayının 14'ü 12 Şubat Çarşamba, Şaban ayının 15'i 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.
Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin önemi nedir?
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği Eyyam-ı biyd orucu, her ayın 13, 14 ve 15'inde tutuluyor. Eyyam-ı biyd orucu tutmanın, Peygamber Efendimiz hadislerinde senenin tamamında oruç tutmuş gibi sevap kazandırdığını buyurmuştur. Şaban ayının 15'i Berat Kandili olması nedeniyle de özel bir önemi bulunuyor.
EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ
“Eyyâm-ı biyd” denilen kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri de tutmak iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Ayda 3 gün oruç tutan, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutsun! [Nesai]
Her ay, eyyâm-ı biyd’de oruç tutan kimse, yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. [Nesai]
ŞABAN AYI ORUCU: ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?
Şaban ayında oruç tutmak son derece faziletlidir. Resulullah Efendimiz, bu ayda çokça oruç tuttuğu için sahabeler kendisine sormuş ve şu cevabı almışlardır:
“Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” (Nesâî)
Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]
(Şaban’da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]
Hadislerden de anlaşıldığı üzere, Şaban ayında tutulan oruçlar, müminlerin günahlarının affedilmesine ve Ramazan’a daha bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına vesile olur.
ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTECEK 2025?
Şaban ayı 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.