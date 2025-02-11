ŞABAN AYI ORUCU: ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Şaban ayında oruç tutmak son derece faziletlidir. Resulullah Efendimiz, bu ayda çokça oruç tuttuğu için sahabeler kendisine sormuş ve şu cevabı almışlardır:

“Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” (Nesâî)

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]

(Şaban’da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]

Hadislerden de anlaşıldığı üzere, Şaban ayında tutulan oruçlar, müminlerin günahlarının affedilmesine ve Ramazan’a daha bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına vesile olur.















