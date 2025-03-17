Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama takvimi 2025 geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman, kura tarihi belli mi?
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev alacak sağlık personeli için münhal kadrolar ilan edildi. Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman, kura tarihi belli mi?
Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi için başvurular, 19 Mart 2025 saat 18:00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılabilecek.
2025 Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman çekilecek?
Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası 15 Nisan'da çekilecek.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapılacağı puanlı kura sistemi uygulanacaktır. Bu sistemde adayların isimleri tercihleri ile birlikte, hesaplanan toplam kura puanı sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurasına başvuramayacaklar kimler?
1. Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı gereği görevinden ihraç edilenler,
4. Emekli diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı ve uzman eczacılar,
5. 657 sayılı Kanuna tabi olarak halen Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışanlar,
6. 5434 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş adaylar,
7. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
8. Yan dal uzmanlık tescili bulunan adaylar, ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına başvuramaz.
Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi