Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

15:3225/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura sonuçları</p>
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura sonuçları

Başvurular: 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik (online) olarak tamamlandı. Başvuruların ardından kura çekimi süreci için nefesler tutuldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları isim listesi. İşte Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi canlı izle linki.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 81 ilde toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecektir. Alımlar; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı pozisyonlarında yapılacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte noter huzurunda kuralar çekilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura sonuçları isim listesi. İşte Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi canlı izle linki.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı

Yer: Ankara

Saat: 09:00 – 18:00 arası

Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura çekilişi CANLI İZLE

Sonuçlar: Aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı

Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi

Aşçı: 6 kişi 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Başvuru ve Nihai Liste

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

#Sağlık Bakanlığı
#İşçi alımı
#Temizlik personeli
#klinik destek elemanı
#güvenlik görevlisi
#kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı güvenlik görevlisi kuraları ne zaman çekilecek?