Başvurular: 3.658 sürekli işçi alımı için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden elektronik (online) olarak tamamlandı. Başvuruların ardından kura çekimi süreci için nefesler tutuldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları isim listesi. İşte Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi canlı izle linki.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 81 ilde toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecektir. Alımlar; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı pozisyonlarında yapılacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte noter huzurunda kuralar çekilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura sonuçları isim listesi. İşte Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi canlı izle linki.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı
Yer: Ankara
Saat: 09:00 – 18:00 arası
Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura çekilişi CANLI İZLE
Sonuçlar: Aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı
Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi
Aşçı: 6 kişi
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Başvuru ve Nihai Liste
Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.