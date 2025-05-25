Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.