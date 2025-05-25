Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında Bursa için de kontenjan ayrıldı. Bu alım süreci sona ermesiyle birlikte kura çekiliş tarihleri de merak konusu oldu. Peki Bursa işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Temizlik personeli, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi alımı kura çekilişi canlı yayın izleme linki.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı
Yer: Ankara
Saat: 09:00 – 18:00 arası
Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Bursa kura çekilişi canlı izle
Sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı
Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi
Aşçı: 6 kişi
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Başvuru ve Nihai Liste
Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.
Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.
Kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.