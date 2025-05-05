Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı, özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı yapılacak iller belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda şehirde klinik destek elemanı alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı hangi illerde olacak? İşte İŞKUR işçi alımı başvuru ekranı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı hangi illerde olacak? İşte İŞKUR sürekli işçi alımı Sağlık Bakanlığı klinik destek personeli alımı yapılacak iller listesi.
Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı alımı hangi illerde olacak?
ADANA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
ANKARA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
ANTALYA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
AYDIN Klinik Destek Elemanı (Hastane)
BURSA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
ERZİNCAN Klinik Destek Elemanı (Hastane)
GAZİANTEP Klinik Destek Elemanı (Hastane)
HATAY Klinik Destek Elemanı (Hastane)
MERSİN Klinik Destek Elemanı (Hastane)
İSTANBUL Klinik Destek Elemanı (Hastane)
İZMİR Klinik Destek Elemanı (Hastane)
KOCAELİ Klinik Destek Elemanı (Hastane)
KONYA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
KÜTAHYA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
MANİSA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
KAHRAMANMARAŞ Klinik Destek Elemanı (Hastane)
MARDİN Klinik Destek Elemanı (Hastane)
MUŞ Klinik Destek Elemanı (Hastane)
RİZE Klinik Destek Elemanı (Hastane)
SAMSUN Klinik Destek Elemanı (Hastane)
TEKİRDAĞ Klinik Destek Elemanı (Hastane)
ŞANLIURFA Klinik Destek Elemanı (Hastane)
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