SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlar, hangi illere alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 753 sürekli işçi alımı için hazırlıklar sürüyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılacağı duyuruldu. Hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek alımda, adaylar başvuru tarihleri, iller ve meslek grupları hakkındaki açıklamayı bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı, yeni dönem işçi alımı için düğmeye bastı. Toplam 2 bin 753 kişilik kontenjan ayrılan alımda, başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvurular yalnızca online ortamda yapılabilecek; şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Adaylar şimdi başvuru takvimi ve meslek dağılımına odaklanmış durumda.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?
Kadro ve branş dağılımı, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yada Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları şöyle olmuştu:
" 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra belli oluyor. Geçtiğimiz Mayıs döneminde yapılan alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi. Başvuru yapacak adaylardan o ilde yaşama şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde ikametgah şartının olması bekleniyor. Mayıs ayında en fazla kadro 3 bin 170 ile temizlik görevlisine ayrılırken, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapıldı.