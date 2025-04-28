Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında hastanelere toplamda 37 bin personel alımı yapılacağını söyledi. Bu alımın 4 bin kadrosu sürekli işçi pozisyonlarında olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak, süreç nasıl işleyecek? İşte Sağlık Bakanlığı’na işçi alımı ile ilgili tüm detaylar, temizlik ve klinik destek personeli başvuru şartları ve süreci…
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve kılavuzu yoğun şekilde aratılıyor. Sağlık Bakanlığı 2025’te hastanelere toplam 37 bin personel alımı yapacak. İlk etapta 4 bini sürekli işçi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. İkinci aşamada Eylül ayında 18 bin personel için ilana çıkılacak.
Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı olacak mı?
İlk alım kapsamında 15 bin sağlık personeli ve 4 bin sürekli işçi görev yapacak. İşçi alımı KPSS şartı aranmadan yapılacak. Ancak ikamet şartı, sadece sürekli işçi alımında geçerli olacak.
Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı başvuruları ne zaman?
Başvuru süreci ve tarihleri nasıl ilerleyecek sorusunu merak edenler için, Sağlık Bakanlığı’nın 1. etap 18.500 personel ve işçi alımı için başvuru süreci, mayıs ayında başlaması bekleniyor. Başvuru işlemleri, kadro türüne göre farklı platformlar üzerinden yapılacak:
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi başvuruları: İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Başvuru süresi genellikle 5-7 gün sürüyor. Kura çekimi, noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar İŞKUR üzerinden duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı yapılacak kadrolar hangileri?
Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı kadro ve branş dağlımı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda alımlar şu kadrolarda olmuştu:
Temizlik görevlisi
Güvenlik görevlisi
Klinik destek elemanı
Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi
Elektrikçi
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı
Marangoz
Isıtma ve sıhhi tesisatçı
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı
İnşaat boyacısı / boyacı
Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı başvuru şartları nedir?
Sağlık Bakanlığı süreki işçi alımı başvuru şartları da henüz açıklanmadı. Bakanlığı daha önceki alımlarda genel başvuru şartları şu şekilde olmuştu:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
En az 18 yaşını doldurmuş olmak ve 40 yaşını geçmemiş olma şartı var.
Kamu haklarından mahrum olmamak.
657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımak (sağlık durumu, adli sicil vb.).
KPSS şartı aranmıyor: Başvurular İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle değerlendirilecek.
Eğitim şartı: Kadroya göre ilköğretim, lise veya ön lisans mezuniyeti gerekebilir.
Güvenlik soruşturması: 7315 sayılı Kanun’a göre arşiv araştırması yapılacak.
Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı başvuruları nereden nasıl yapılacak?
Başvuru süreci nasıl işleyecek sorusunu merak edenler için, Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı başvuruları İŞKUR’un resmi sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvuru süreciyle ilgili önemli detaylar:
Başvuru tarihleri: Resmi duyurunun Şubat veya Mart 2025’te yapılması bekleniyor. Kesin tarihler için İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitelerini takip edin.
Başvuru yöntemi: Başvuru yapacak adaylar, İŞKUR’a kayıt olduktan sonra “İş Arayan” bölümünden Sağlık Bakanlığı ilanlarına başvurabilecek. Ayrıca ALO 170 hattı üzerinden de bilgi alınabilir.
Kura çekilişi: Başvuruların ardından noter huzurunda kura çekilişi yapılacak. Kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.