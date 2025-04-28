Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve kılavuzu yoğun şekilde aratılıyor. Sağlık Bakanlığı 2025’te hastanelere toplam 37 bin personel alımı yapacak. İlk etapta 4 bini sürekli işçi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. İkinci aşamada Eylül ayında 18 bin personel için ilana çıkılacak.