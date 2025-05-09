Sağlık Bakanlığı; hemşire, ebe, acil tıp teknikeri, röntgen teknikeri gibi birçok branşta toplam 15.342 sözleşmeli personel istihdam edecek. KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na yapılacak personel alımı için tercih süreci 8 Mayıs itibarıyla sona erdi. Tercih sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ve kılavuzla birlikte Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
8 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih netleştiğinde haberimize eklenecek.
8 MAYIS'TA SONA ERMİŞTİ
2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.
15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.