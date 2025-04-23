Sağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? 23 Nisan'da aile hekimleri ve hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için sağlık hizmetlerinde de değişikliğe gidiliyor. Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) bu tarihte kapalı olacak. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek. Poliklinikler ve randevulu muayene hizmetleri 23 Nisan’da sunulmayacak. İlaca ihtiyacı olan vatandaşların, eczanelerde uygulanan nöbet sistemine göre hizmet alabilecekleri unutulmamalı.