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Sağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? 23 Nisan'da aile hekimleri ve hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

Sağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? 23 Nisan'da aile hekimleri ve hastaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

10:5123/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağlık hizmetlerinde bugün sınırlı hizmet sunulacak. Resmi tatil kapsamında aile sağlığı merkezleri ve poliklinikler kapalı olurken, hastanelerin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Eczanelerde ise nöbet sistemi uygulanacak. Muayene ya da reçete işlemleri için sağlık ocağına gitmeyi planlayanlar, 23 Nisan’da kapalı olacağını göz önünde bulundurmalı.

23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için sağlık hizmetlerinde de değişikliğe gidiliyor. Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) bu tarihte kapalı olacak. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek. Poliklinikler ve randevulu muayene hizmetleri 23 Nisan’da sunulmayacak. İlaca ihtiyacı olan vatandaşların, eczanelerde uygulanan nöbet sistemine göre hizmet alabilecekleri unutulmamalı.

23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları kapalı olacak.

23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da hastaneler de resmi tatil vesilesiyle kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

#sağlık ocağı
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