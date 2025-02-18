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Samsun'da okullar tatil mi 18 Şubat? Samsun Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

Samsun'da okullar tatil mi 18 Şubat? Samsun Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

09:4418/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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18 Şubat okullar tatil mi 2025 yılı kar yağışı başladığı illerde gündemde yer alıyor. Kar tatilinin açıklandığı illerden biri Samsun oldu. Samsun'da gece başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün birçok ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İşte Samsun Valiliği son dakika kar tatili açıklaması!

Bugün okullar tatil mi sorusu, Meteoroloji'nin yaptığı uyarılan ardından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu bir ilde eğitime ara verildi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde bugünden itibaren etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde kar tatili ilan edildi. Fakat Samsun Valiliğinden bugün Samsun'da okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten yapılan yeni bir açıklama olduğu takdirde haberimiz güncellenecektir. 

SAMSUN VALİLİĞİNDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklama ile Meteorolojik verilere dikkat çekti. Yapılan açıklama şu şekilde;

Soğuk ve kar yağışı geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre;

18 Şubat Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı,

19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceği,

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır.

🚨 🚨 Samsun Çevrelerinde Beklenen Kar Yağışlarına Dikkat! ❄️☃️








18 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Sinop kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ve Kastamonu'da kent merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN HAVA DURUMU

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