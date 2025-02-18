SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde bugünden itibaren etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde kar tatili ilan edildi. Fakat Samsun Valiliğinden bugün Samsun'da okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten yapılan yeni bir açıklama olduğu takdirde haberimiz güncellenecektir.