Samsun'da okullar yarın 7 Şubat tatil mi? Samsun Valiliğinden son dakika açıklama

Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında kar yağışı akşam saatlerinde yer yer etkisini arttırdı. Öğrenciler ve kamu çalışanlarının merak ettiği tatil açıklaması ise valilikten geldi. Peki Samsun'da yarın okullar tatil edildi mi?
Ülkenin büyük bölümünde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Samsun'da da kendini gösterdi. Yer yer kuvvetli şekilde görülen kar yağışı sonrasında valilikten resmi açıklama da yapıldı. İşte Samsun kar tatili hakkındaki son gelişmeler.
SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın (7 Şubat) ara verildi.
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, sabah saatlerinde beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarımızda görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
SAMSUN'UN KAVAK İLÇESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi, birçok ilde olduğu gibi Samsun'da da kendini gösterdi. Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlerini mevsimin ilk karı ile açtı. Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen ilçede üst kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Büyükşehir Belediyesi, karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına sıkıntı olabilecek yerlerde çalışma yaptı.