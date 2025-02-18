Samsun'da yarın 19 Şubat okullar tatil mi? Kar tatili için resmi açıklama geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı havadan görüntülendi. Gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerine daha fazla kar düştü.





Samsun'un Yakakent ilçesinde ise, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.





Yeşilköy-Karaaba kara yolu, ilçede etkili olan kar yağışı ve sağanak dolayısıyla düşen kaya parçalarıyla ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.





Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yolun en kısa sürede açılacağı belirtildi. Bölgede kar yağışı ve sağanak devam ediyor.











