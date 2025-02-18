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Samsun'da yarın 19 Şubat okullar tatil mi? Kar tatili için resmi açıklama geldi

Samsun'da yarın 19 Şubat okullar tatil mi? Kar tatili için resmi açıklama geldi

23:0418/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından tatil ile ilgili resmi açıklamalar da gecikmedi. Meteoroloji'nin güncel olarak paylaştığı hava durumu tahminlerinin ardından Samsun'da da soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Velilerin ve öğrencilerin heyecanla beklediği 'Okullar yarın 19 Şubat tatil mi?' sorusunun yanıtı il milli eğitim müdürlüğünden geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) hava durumu tahminlerine ilişkin uyarıları paylaşmıştı. Kar yağışının beklendiği Samsun'da da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini arttırdı. Okulların tatil olmasına ilişkin açıklama ise Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapıldı.


SAMSUN'DA OKULLAR YARIN 19 ŞUBAT TATİL Mİ?


Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.


Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.



Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı havadan görüntülendi. Gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerine daha fazla kar düştü.


Samsun'un Yakakent ilçesinde ise, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.


Yeşilköy-Karaaba kara yolu, ilçede etkili olan kar yağışı ve sağanak dolayısıyla düşen kaya parçalarıyla ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yolun en kısa sürede açılacağı belirtildi. Bölgede kar yağışı ve sağanak devam ediyor.




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