Samsun'da yarın 26 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıkladı

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ŞUBAT





Samsun'da kar sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.





Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.





Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.







