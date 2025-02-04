Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sürüyor. Adalarda yaşayanlar, en çok sarsıntılardan önce gelen ürkütücü uğultu sesinden ürküyor. Tsunami uyarıları nedeniyle bazı adalarda tahliye hazırlıkları da yapıldı. Uzmanlar, Santorini yanardağı patlamasın hem büyük bir depremin tetikleyebileceğini hem de Türkiye’yi de etkileyecek tsunamiye neden olabileceğini belirtiyor. Peki Santorini Adası Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta?

1 /5 Ege Denizi'nde irili ufaklı depremler peş peşe yaşanırken, sarsıntılara Santori Adası'ndaki Santori yanardağının neden olabileceği konuşuluyor. Yanardağın patlamasından endişe eden uzmanlar, olası bir patlamanın Türkiye'ye etkilerini değerlendiriyor. Peki Santorini Adası Türkiye’ye kaç km uzaklıkta? Santorini Adası Türkiye’ye ne kadar yakın, mesafe durumu nedir?

2 /5 SANTORİNİ YANARDAĞI TÜRKİYE'YE KAÇ KİLOMETRE UZAKLIKTA? Santorini Yanardağı Santorini Adası içinde yer alır. Türkiye'ye uzaklığı ise 170 km seviyesindedir. Olası bir lav püskürtme durumunda Türkiye'nin Ege kıyılarından duman görülebilir.

3 /5 SANTORİNİ YANARDAĞI PATLARSA TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLUR? Yer bilimci Doç. Dr. Bülent Özmen, “Santorini Adası, Türkiye’de Bodrum ve Muğla kıyılarına yaklaşık yaklaşık 175-180 kilometre uzaklıkta. Zaten 4,8 büyüklüğündeki depremi de Muğla, Aydın ve İzmir’deki insanlar hissetti.

4 /5 Eğer daha büyük deprem olur ve Tsunami dalgaları yaratırsa hem depremin sarsıntısı Muğla ilindeki yerleşim birimlerinde hem de tsunami dalgaları nedeniyle Türkiye kıyılarında hasar yaratabilir” diye konuştu.