Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim hayatının sürdürülebilmesi için devlet tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Nisan ayında da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş müjdeyi verdi. SED destekleri hesaplara yatırılıyor. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne kadar kaç TL yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destekleri nisan ayı ödemesi ne zaman verilecek?

1 /8 Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim hayatının sürdürülebilmesi için devlet tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, SED destek ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağının müjdesini verdi.

2 /8 Sosyal ve Ekonomik Destekleri (SED) nisan ayı ödemesi yattı mı? Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri kapsamında yine ödemeler 22 Nisan 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatırılıyor. SED yardımlarıyla çocukların eğitimden kopmaması ve aile yapısının korunması hedefleniyor.

3 /8 Sosyal ve Ekonomik Destekleri (SED) ne kadar? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü SED yardımları kapsamında, Nisan 2025 ödemeleri için ortalama 7.094 TL belirlendi. Ocak ayında yapılan memur maaş katsayısı artışıyla birlikte, çocuk başına yapılan destek miktarında da önemli bir yükseliş yaşandı. Bu ödeme miktarı, çocukların okul masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailelere büyük katkı sağlayacak.

4 /8 SED BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR? SED desteğinden yararlanmak isteyen aileler, ikamet ettikleri bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl ya da İlçe Müdürlüklerine şahsen başvurabilecekleri gibi, e-Devlet Kapısı üzerinden de kolaylıkla başvuru yapabiliyor. Başvuru süreci, sosyal inceleme raporuyla desteklenerek değerlendiriliyor.

5 /8 SED DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinden faydalanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında şu koşullar öne çıkıyor:



6 /8 Ailenin gelir düzeyinin çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi, Çocuğun okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde örgün eğitime devam etmesi, Ailenin bakım desteğiyle çocuğa bakabilecek durumda olması ya da çocuğun aileye entegrasyonunun mümkün olması.

7 /8 SED DESTEĞİ KAPSAMINA ALINAN ÖZEL DURUMLAR SED yardımı özellikle aşağıdaki durumlarda olan çocuklar için öncelikli olarak sağlanıyor: Anne veya babasını kaybetmiş olan çocuklar, Ağır hasta ya da engelli ebeveynlere sahip çocuklar,