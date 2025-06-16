SED ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaba yatırıldığı duyuruldu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödeme takvimi ile sorgulama ekranı.

1 /3 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla sağlanan SED ödemeleri kapsamında 1 milyar 227 milyon lira hak sahiplerine ulaştırıldı.

2 /3 SED ÖDEMELERİ YATTI MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.