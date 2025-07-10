Sevilen oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem geldi: Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Adeno Göz Virüsü Nasıl Teşhis Edilir?

Adenovirüsler solunum yolu enfeksiyonlarından konjonktivite kadar pek çok sağlık sorununa neden olabilen mikroorganizmalardır. Adenovirüslerin tanısının doğru konulması hastalığa bağlı semptomların yönetilmesi ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi açısından önemlidir. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, pembe göz, ishal, kusma gibi şikâyetlerle başvuran hastalar öncelikle alanında uzman enfeksiyon hastalıkları tarafından detaylı olarak muayene edilir. Bu aşamada uzman doktor tarafından hastaya şikâyetleri, semptomların ne zaman başladığı gibi bazı sorular yöneltilebilir. Ardından uzman doktor enfeksiyona neden olan mikroorganizmayı kesin olarak doğrulayabilmek için bazı laboratuvar tetkiklerinin yapılmasını isteyebilir. Adenovirüs tanısında kullanılan başlıca tanı yöntemleri şu şekildedir:

Hastanın burun ve/veya boğazından alınan sürüntü örnekleri laboratuvar ortamında incelenerek adenovirüs tanısı konulabilir.

Hastadan alınan kan örneği veya gaita (dışkı) örneği laboratuvar ortamında incelenerek adenovirüs antijenleri veya adenovirüse karşı oluşan antikorlar araştırılarak tanı konulabilir.

Yaygın olarak kullanılmasa da toplumda adenovirüs salgını varsa veya salgından şüpheleniliyorsa virüsün genetik özelliklerini tespit etmeye yardımcı olan PCR tanı testlerinden faydalanılabilir.



