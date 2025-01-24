SGK düğmeye bastı! Son dakika olarak şartlar netleşiyor: Artık o kişilerde maaş alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplumsal eşitliği güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeyle, daha önce yalnızca kadınlara tanınan dul maaşı hakkı, artık eşini kaybeden ve gerekli şartları karşılayan erkeklere de verilecek. Bu düzenleme, eş kaybı nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan erkeklerin desteklenmesini amaçlıyor. Şartları karşılayan erkekler, SGK’ya başvurarak dul maaşı talebinde bulunabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
Daha önce yalnızca kadınlara verilen bu hak, artık eşini kaybeden ve şartları karşılayan erkeklere de tanınacak. Bu düzenleme, ekonomik sıkıntı çeken erkekler için önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor.
Yeni düzenlemeye göre, dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan bireyler, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın SGK’ya başvurabiliyor.
Ancak ek sosyal haklardan yararlanmak isteyenler için belirli yaş kriterleri devreye girebilir. Başvuru sürecinde, vefat eden eşin sigorta türü ve prim gün sayısı detaylı bir şekilde inceleniyor.
Dul maaşı, vefat eden eşin sigorta türüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve aldığı maaş miktarına göre belirleniyor. Örneğin, eşinin maaşının %50’sini hak eden bir kişi, bu oran üzerinden gelir elde ediyor. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşına yapılan zam, dul ve yetim maaşlarına da yansıyarak ek bir artış sağladı.
ORANLARA GÖRE MAAŞ TUTARLARI ŞU ŞEKİLDE;
%75 oranında dul maaşı alanlar için:
SSK/Bağ-Kur: 10.852 TL
Emekli Sandığı: 14.713 TL
%50 oranında dul maaşı alanlar için:
SSK/Bağ-Kur: 7.234 TL
Emekli Sandığı: 9.808 TL
%25 oranında yetim maaşı alanlar için:
SSK/Bağ-Kur: 3.617 TL
Emekli Sandığı: 4.904 TL
Yeni düzenleme kapsamında dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli evraklarla birlikte SGK müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinde, vefat eden eşin sigorta kayıtları ve prim ödeme geçmişi titizlikle değerlendiriliyor.