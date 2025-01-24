SGK düğmeye bastı! Son dakika olarak şartlar netleşiyor: Artık o kişilerde maaş alacak

Dul maaşı, vefat eden eşin sigorta türüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve aldığı maaş miktarına göre belirleniyor. Örneğin, eşinin maaşının %50’sini hak eden bir kişi, bu oran üzerinden gelir elde ediyor. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşına yapılan zam, dul ve yetim maaşlarına da yansıyarak ek bir artış sağladı.