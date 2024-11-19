Bankalarda 0 faizli kredi verme yarışı hız kazanmaya başladı. Sıfır faizli kredi veren bankalar arasında rekabet oldukça yoğun. Bu durum, tüketicilere daha avantajlı koşullarda kredi imkanı sunulmasına neden oluyor. Bankalar 20 bin lira, 30 bin lira, 35 bin lira, 45 bin lira, 50 bin lira ve 55 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 0 faizli kredi veren bankalar listesi.