Faizsiz kredi kampanyaları, tüketicilerin en çok aradığı finansal sorgulamaları arasında yer alıyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar, müşterilerine farklı ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyor. Sıfır faizli taksitli nakit avans başvuru tarihleri ve şartları bankadan bankaya göre değişiyor. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.
Bankalarda 0 faizli kredi verme yarışı hız kazanmaya başladı. Sıfır faizli kredi veren bankalar arasında rekabet oldukça yoğun. Bu durum, tüketicilere daha avantajlı koşullarda kredi imkanı sunulmasına neden oluyor. Bankalar 20 bin lira, 30 bin lira, 35 bin lira, 45 bin lira, 50 bin lira ve 55 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 0 faizli kredi veren bankalar listesi.
ALBARAKA FAİZSİZ KREDİ VERİYOR MU?
Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.
QNB FİNANSBANK FAİZSİZ KREDİ VERİYOR MU?
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sunuyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ VERİYOR MU?
Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir. Kampanyadan 01.11.2024 – 30.11.2024 tarihleri arasında İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.
DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ VERİYOR MU?
Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit ve 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 10.000 TL kredi veriyor. Kampanya, 16.11.2024 – 16.12.2024 tarihleri arasında geçerlidir.
GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ VERİYOR MU?
Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Faizsiz kredi kampanyası ile 1 – 30 Kasım tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlara veriliyor.
AKBANK FAİZSİZ KREDİ VERİYOR MU?
Akbank 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullandırıyor. Kampanya 16 Temmuz 2024 – 22 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olmakta.