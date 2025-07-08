SİGARA ZAMMI 8 TEMMUZ 2025 FİYATLARI! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

SİGARA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu.