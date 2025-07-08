SİGARA ZAMMI 8 TEMMUZ 2025 FİYATLARI! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına ilişkin zam iddiaları, Temmuz ayının ikinci haftasında yeniden gündeme taşındı. Bazı tütün gruplarında 5 TL’ye kadar çıkan artışların yaşandığı belirtilirken, vatandaşlar en düşük ve en yüksek sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla market ve bayilerde uygulanan yeni satış fiyatları mercek altında.
Temmuz ayında enflasyon ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle sigara fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşanıyor. 3 Temmuz 2025 itibarıyla bazı sigara markalarına 5 TL’ye kadar zam geldiği belirtilirken, vatandaşlar güncel fiyat listelerine ulaşmaya çalışıyor. Özellikle tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında beklenen vergi güncellemeleri sonrası sigara fiyatları markadan markaya değişiklik gösteriyor. Peki hangi gruplar zamlandı? En düşük sigara fiyatı kaç TL oldu?
ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; Enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37 olurken yıllık bazda yüzde 35,05 geriledi.
SİGARA ZAM GELDİ!
Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.
Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.
2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Sigara grubunun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu.
SİGARANIN ZARARLARI
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.
Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.
Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.
Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.
Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.
Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.
Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.
Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.
Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.
Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.
Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.
Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.
Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.
Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.
Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.
Burunda koku alma duygusu azalır.
Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.
Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.
Pankreas kanseri riski artar.
Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.
Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.
İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.