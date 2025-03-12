Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sigarada yeni bir fiyat artışına gidildiğini duyurdu. Philip Morris, JTI, BAT ve ESSE gruplarının ardından Imperial Tobacco grubunun fiyatı da güncellendi. Peki, 12 Mart 2025 Sigara ne kadar oldu, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara yeni bir fiyat artışı uygulandığını duyurdu.
12 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki sigaraların fiyatları yeniden düzenlendi.
Bu kapsamda, grubun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.
Sağlığa zararlı olan güncel sigara fiyatları
Son dönemde birçok sigara grubuna peş peşe zam yapılırken, güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:
Philip Morris grubunda en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 110 TL’ye yükseldi.
BAT (British American Tobacco) grubunda sigaralar 75 TL ile 91 TL arasında değişiyor.
JTİ (Japan Tobacco International) grubunda fiyatlar 75 TL ile 91 TL arasında seyrediyor.
Esse grubunda en uygun sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 90 TL olarak açıklandı.
Imperial Tobacco grubunda sigaralar artık 74 TL ile 88 TL arasında satılacak.
Sigaranın Zararları Nelerdir?
Sigaranın zararları damar tıkanıklığına neden olarak kalp hastalığına ve felce, akciğer hasarına, diyabete, kronik bronşite, KOAH hastalığına ve bir çok kanser türüne neden olması olarak ifade edilebilir. Sigara içmek ayrıca tüberküloz, bazı göz hastalıkları ve romatoid artrit dahil bağışıklık sistemi sorunları riskini de artırır. Sigara dumanı 7.000'den fazla kimyasal madde içermektedir.
Sigaranın zararları şu şekilde listelenebilir:
Kalp krizi
Felç
Damar hastalıkları
Öksürük
Akciğer ve mide başta olmak üzere kanser türleri
Bronşit ve amfizemi içeren kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
Astım gibi solunum yolu hastalıkları
Cinsel işlev bozukluğu
Göz hastalıkları
Ağız ve diş sağlığı sorunları.