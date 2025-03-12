Sigaranın Zararları Nelerdir?

Sigaranın zararları damar tıkanıklığına neden olarak kalp hastalığına ve felce, akciğer hasarına, diyabete, kronik bronşite, KOAH hastalığına ve bir çok kanser türüne neden olması olarak ifade edilebilir. Sigara içmek ayrıca tüberküloz, bazı göz hastalıkları ve romatoid artrit dahil bağışıklık sistemi sorunları riskini de artırır. Sigara dumanı 7.000'den fazla kimyasal madde içermektedir.

Sigaranın zararları şu şekilde listelenebilir:

Kalp krizi

Felç

Damar hastalıkları

Öksürük

Akciğer ve mide başta olmak üzere kanser türleri

Bronşit ve amfizemi içeren kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Astım gibi solunum yolu hastalıkları

Cinsel işlev bozukluğu

Göz hastalıkları

Ağız ve diş sağlığı sorunları.