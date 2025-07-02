VERGİ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sigaranın vergilendirilmesi yalnızca oransal bir ÖTV ile sınırlı değil. Fiyatlara yansıyan vergi yükü, üç ayrı kalemden oluşuyor:

1. Asgari Maktu Vergi Artıyor

Şu anda bir sigara dalı başına uygulanan asgari maktu vergi 1,8313 TL. Bu da 20 dal sigaralık bir pakette toplam 36,62 TL’ye denk geliyor. Temmuz zammı sonrası bu tutarın yüzde 15 artarak 42,11 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu vergi, satış fiyatının en az yüzde 50’sini oluşturmak zorunda olduğu için, piyasadaki en düşük sigaranın fiyatı da en az 84,22 TL olmak zorunda kalacak.

2. Maktu Vergi de Yükseliyor

Sabit olarak alınan maktu vergi ise şu an 10,50 TL seviyesinde. Temmuz ayı itibarıyla bu rakamın 12,07 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu da tüketiciye ek bir yük daha bindiriyor.