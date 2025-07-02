Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren zam haberi Temmuz ayında gündeme geldi. Yasal düzenlemeye göre her yıl ocak ve temmuz aylarında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara fiyatlarına da doğrudan yansıyor. 2025'in ilk yarısında ÜFE artışının yüzde 15 civarında olması beklenirken, sigara fiyatlarında 8 ila 10 TL arasında artış öngörülüyor. En ucuz sigaranın 80 TL'yi bulması bekleniyor.
Sigara Temmuz’da zamlanıyor mu? Milyonlarca tiryakiyi ilgilendiren ÖTV güncellemesiyle birlikte, sigara fiyatlarına 8-10 TL arasında zam geleceği tahmin ediliyor. 6 aylık ÜFE artışı doğrultusunda yapılacak zamla birlikte en düşük sigara fiyatının 80 TL’ye, bazı markalarda ise 90 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Peki, yeni fiyatlar ne zaman yürürlüğe girecek?
Sigaraya Temmuz Zammı Kapıda: Fiyatlar 10 TL’ye Kadar Artabilir
Temmuz ayı ile birlikte sigara fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine dayalı olarak her 6 ayda bir güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara fiyatlarını yeniden yukarı çekecek. Ekonomistlerin tahminine göre, yılın ilk 6 ayındaki ÜFE artışı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran doğrultusunda, sigara paketlerine ortalama 8 ila 10 TL arası zam yapılması öngörülüyor.
Yasal düzenlemeye göre ÖTV, ÜFE kadar artırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'dan doğan yetkisini kullanarak bu artışı durdurması ya da sınırlaması mümkün. Ancak mevcut beklentilere göre, bu yönde bir adım atılması beklenmiyor. Bu da, zammın Temmuz itibarıyla kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
VERGİ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Sigaranın vergilendirilmesi yalnızca oransal bir ÖTV ile sınırlı değil. Fiyatlara yansıyan vergi yükü, üç ayrı kalemden oluşuyor:
1. Asgari Maktu Vergi Artıyor
Şu anda bir sigara dalı başına uygulanan asgari maktu vergi 1,8313 TL. Bu da 20 dal sigaralık bir pakette toplam 36,62 TL’ye denk geliyor. Temmuz zammı sonrası bu tutarın yüzde 15 artarak 42,11 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu vergi, satış fiyatının en az yüzde 50’sini oluşturmak zorunda olduğu için, piyasadaki en düşük sigaranın fiyatı da en az 84,22 TL olmak zorunda kalacak.
2. Maktu Vergi de Yükseliyor
Sabit olarak alınan maktu vergi ise şu an 10,50 TL seviyesinde. Temmuz ayı itibarıyla bu rakamın 12,07 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu da tüketiciye ek bir yük daha bindiriyor.
3. KDV ile Toplam Vergi Yükü 65 TL’yi Bulacak
Asgari ve sabit maktu vergilerin toplamı, bir paketteki ÖTV yükünü 54,12 TL’ye çıkaracak. Üzerine yüzde 20 oranında KDV eklendiğinde, toplam vergi yükü en az 64,94 TL olacak. Bu durum, bir paketin neredeyse tamamının vergiden oluştuğu anlamına geliyor.
EN DÜŞÜK FİYATLI SİGARA 84 TL’Yİ GÖREBİLİR
Vergi artışları doğrudan fiyatlara yansıtıldığında, halen 70 TL civarında satılan en düşük fiyatlı sigara paketlerinin 84 TL’ye, orta segment ürünlerin ise 90 TL ve üzerine çıkması bekleniyor.