SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 9 TEMMUZ 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sigara tiryakilerinin yakından takip ettiği fiyat değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. 9 Temmuz 2025 itibarıyla, bazı sigara markalarına 5 TL’ye varan zamlar uygulandı. ÖTV kaynaklı fiyat artışları sonrasında güncel sigara fiyat listesi merakla araştırılıyor. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…