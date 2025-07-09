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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 9 TEMMUZ 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 9 TEMMUZ 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

11:149/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tütün ürünlerinde zam dalgası sürüyor. ÖTV artışının ardından birçok markaya gelen fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. 9 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla bazı sigara gruplarında fiyatlar yeniden yükseldi. "Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara kaç lira oldu?" soruları gündemde ilk sırada yer alıyor. İşte son gelişmeler...

Sigara tiryakilerinin yakından takip ettiği fiyat değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. 9 Temmuz 2025 itibarıyla, bazı sigara markalarına 5 TL’ye varan zamlar uygulandı. ÖTV kaynaklı fiyat artışları sonrasında güncel sigara fiyat listesi merakla araştırılıyor. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

ÖTV ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt, tütün ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu.

9 TEMMUZ SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

9 Temmuz'da sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

ZAMLI SİGARA FİYATLAR

Yeni zamlı fiyat listesine göre bugünkü güncelleme sonrasında açıklanan sigara grubunda en pahalı sigarası 94 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 85 TL oldu.

SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Zamlı fiyatlar 9 Temmuz'dan itibaren geçerli oldu.

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