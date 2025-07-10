İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı belediyede çalışanlarının gözaltına alındığı öğrenildi. Özgür Kabadayı’nın gözaltına alınması sonrası Şile’de Meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? AK Parti mi CHP mi önde? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Şile belediyesi meclis üyesi dağılımı, hangi parti çoğunlukta?