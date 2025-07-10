Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı çalışanlar gözaltına alındı. Özgür Kabadayı’nın gözaltına alınmasıyla birlikte Şile belediyesi meclis üyesi sayısı da merak konusu oldu. Peki Şile Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl? Şile’de meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? AK Parti mi CHP mi önde?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı belediyede çalışanlarının gözaltına alındığı öğrenildi. Özgür Kabadayı’nın gözaltına alınması sonrası Şile’de Meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? AK Parti mi CHP mi önde? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Şile belediyesi meclis üyesi dağılımı, hangi parti çoğunlukta?
Şile Belediyesi hangi partide?
30 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçlarına göre, Şile’de Özgür Kabadayı %51,9’unu alalarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti adayı İlhan Ocaklı ise oyların %43,2’ini almıştı. Şile’de meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? AK Parti mi CHP mi önde?
ŞİLE BELEDİYESİ MECLİS ÇOĞUNLUĞU HANGİ PARTİ ÖNDE?
Şile Belediye Meclisi'nde CHP'nin üstünlüğü bulunuyor.
CHP Şile Belediye Meclisi meclis üye sayısı 9,
AK Parti Şile Belediye Meclisi meclis üye sayısı 4,
MHP Şile Belediye Meclisi meclis üye sayısı 1,
Bağımsız 1