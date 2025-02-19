Sivas'ta yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Sivas Valiliği duyurdu

SİVAS'TA YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?





Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi.





Sivas'ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası Sivas Valiliği eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerimizde kuvvetli buzlanma meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelindeki, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.