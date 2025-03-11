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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 12 Mart Çarşamba günü saç kurutma makinesi, dikey şarjlı süpürge, duvar tipi klima, ütü masası geliyor

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 12 Mart Çarşamba günü saç kurutma makinesi, dikey şarjlı süpürge, duvar tipi klima, ütü masası geliyor

16:1011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 12 Mart Çarşamba günü saç kurutma makinesi, dikey şarlı süpürge, duvar tipi klima, ütü masası gibi ürünler geliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 12 Mart indirimli ürünler listesi.

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

Sinbo 4075 Tıraş Makinesi - 299 TL

Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

Silver Crest SC-2454 Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi - 199 TL

Carino Terra Ütü Masası - 599 TL

Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.499 TL

Plastik Ceket Askısı 2’li - 59,95 TL

Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL

Halı Kaydırmaz - 59,95 TL

Dyson Supersonic 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi Fuşya - 13.999 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge - 26.999 TL

Baymak Elegant Prime 12 12000 BTU Inverter Klima - 25.999 TL

Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 Btu A++ Duvar Tipi Klima - 33.999 TL

Samsung RT47CG6636WW Çift Kapılı No Frost Buzdolabı - 23.499 TL

Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi - 17.099 TL

Teleskopik Saplı Cam Mopu - 79,95 TL

Sıvı Sabunluk - 199 TL

Hazneli Sprey El Mopu - 119 TL

Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL

Lio Çizik Yeşil Zeytin S-XS (291-350) - 79,90 TL

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) - 109 TL

Mis Tel Peyniri Tam Yağlı - 72,50 TL

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri - 195 TL

Mis Lor Peyniri - 35,50 TL

Kovandan Süzme Çiçek Balı Çıt Kapak - 61,90 TL

Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir - 169 TL

Mis Pastörize Süt - 34,50 TL

Uno Anadolu Kepekli Ekmek - 22 TL

Sana Klasik Margarin - 79,90 TL

Aytaç Dana Sosis - 70 TL

Çubuk Salatalık Turşusu - 99 TL

Milka Oreo - 99 TL

Amigo Kızarmış Yer Fıstığı - 22,90 TL

Hasır Sepet Büyük Boy - 199 TL

Hasır Sepet Küçük Boy - 159 TL

Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu - 229 TL

2’li Hasır Supla - 159 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu - 179 TL

Baskılı Mega Boy Hurç - 64,95 TL

Fon Perde (Blackout) - 279 TL

Koltuk Örtüsü - 159 TL

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici - 49,95 TL

Kadın/Erkek Tek Bant Terlik - 119 TL

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