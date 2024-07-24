Milletvekili milletin temsilcisidir, 85 milyonun vekilidir. Katil diye bağıran da oraya getirip cesareti veren de bütün millete saygısızlık yapmıştır. Bu edepsizliğe papuç bırakacak bir grup değiliz. Burası gazi bir Meclis'tir. Milletin Meclisidir. Kimse Gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde alınmalıdır. Yasa teklifi dün komisyonda kabul edildi. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurulu'nda takdirine sunulacak, taşkınlığa izin vermeden teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.

Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz. Teklifin yasalaşması sadece bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreç sahiplendirmedir. Ortalığı ayağa kaldıran herkesten başıboş köpekleri sahiplendirme kampanyamızdan destek bekliyoruz.