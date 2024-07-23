AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ve kamuoyunda "sokak köpekleri yasası" olarak da bilinen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" vatandaşlar tarafından merak konusu. Peki sokak hayvanları yasası geçti mi? Sokak hayvanları yasası son durum nedir, maddeleri neler?
Sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Sokak hayvanları yasası son durum nedir? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemede son viraja girildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Peki, sokak hayvanları yasası çıktı mı, Meclis'ten geçti mi?
Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi?
AK Parti'nin sunduğu kanun teklifinin görüşmeleri Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediyor. Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklife göre, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki belediyelerde olacak.
Sokak Hayvanları yasası maddeleri neler?
Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek.
Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira ceza ödeyecek, köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak.
Düzenlemeye göre başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak.
Görüşmeler sırasında verilen önerge ile teklif metninden "ötenazi" kelimesi çıkarıldı. Bunun yerine “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9'uncu Maddesi’nin 3'üncü Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” ifadesi metne eklendi.
Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?
Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,
a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,
b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,
c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.