2025 Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli oldu. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı TÜFE beklentileri de belirleniyor. Peki, 2025 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç? İşte son dakika TÜİK Ocak 2025 enflasyon açıklaması...
2025 Ocak enflasyon oranları için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Ocak ayı enflasyon rakamlarını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacak. Yılın ilk enflasyon verisi, TÜFE kira artış oranı ile milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacakları zam oranında belirleyici olacak. 'Enflasyon beklentisi nedir?' sorusu ekonomi gündemine gelirken, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı.
2025 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.
OCAK AYI ENFLASYON RAKAMI KAÇ OLDU?
Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 42,12 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.
2024'ÜN SON ENFLASYON VERİLERİ
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41,1 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,4 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 oldu.
Böylece TÜFE, aylık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 3,92, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'te yüzde 4,15 olarak hesaplanmıştı.
Yıllık enflasyon da TÜFE'de Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak belirlendi. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de 31,2 olarak tespit edilmişti.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 4 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye indi.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 15,34 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,90’ının beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 56,45’inin beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 17,74’ünün beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.