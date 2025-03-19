İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla bazı metro istasyonları kapatıldı veya durduruldu. 19 Mart Çarşamba günü metroyu kullanmak isteyenler "Metro, metrobüs marmaray seferleri durduruldu mu? Taksim metrosu kapatıldı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen bazı seferler duruduldu. İşte 19 Mart İstanbul ulaşımda son durum.
Bu sabah saatleri itibari ile bazı metro duraklarının giriş çıkışlarının kapatıldığı duyuruldu. Peki, Metro seferleri durduruldu mu? Taksim metrosu kapatıldı mı, neden kapatıldı? Marmaray ve metrobüs çalışıyor mu?
METRO KAPALI MI? HANGİ METROLAR KAPALI MI?
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.
Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.
Metro sefeleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.
Valilikten gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.'' Bu kararlar kapsamında belirtilen metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.
Marmaray çalışıyor mu?
Marmaray seferlerinin durdurulduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Metrobüs çalışıyor mu?
Metrobüs seferlerinin durdurulduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.