12 Haziran 2025 İstanbul deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu İstanbul'da? İstanbul son deprem büyüklüğü ne kadar? İstanbul'da ve İstanbul yakınındaki depremler nelerdir? İstanbul'da anlık deprem mi oldu? Son dakika İstanbul canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD İstanbul deprem haberleri.. İstanbul'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem İstanbul'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son İstanbul'da nerede deprem oldu? İstanbul deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

1 /7 Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla nerede deprem olduğu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. AFAD verilerine göre, bugün Sivas ve İstanbul deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 12 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.

2 /7 SON DEPREMLER LİSTESİ! Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sık sık depremle karşı karşıya kalan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle, özellikle son günlerde art arda meydana gelen sarsıntılar vatandaşlarda tedirginlik yaratabiliyor. Depremler kimi zaman hafif şekilde hissedilirken, bazı bölgelerde daha şiddetli sarsıntılar yaşanabiliyor.

3 /7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan anlık verilerle, ülke genelinde meydana gelen son depremler düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Vatandaşlar ise yaşanan her sarsıntının detaylarını öğrenebilmek için "Son depremler" listesini yakından takip ediyor.

4 /7 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE? Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [21.55 km] Büyükçekmece (İstanbul) Tarih:2025-06-12 Saat:02:33:42 TSİ Enlem:40.84389 N Boylam:28.36361 E Derinlik:8.36 km

5 /7 SİVAS'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:33'te Sivas Gürün merkezli bir deprem meydana geldi. 2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.



6 /7 İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21.55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8.36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Saat 04:17'de Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 19.05 kilometre uzaklıktaki sarsıntı, yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.





