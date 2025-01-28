Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz.