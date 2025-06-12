Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin öğretmen ataması süreci devam ediyor. Adaylar için sözleşmeli öğretmen atama puanları büyük önem taşırken, mülakat tarihleri ve giriş belgeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Atama bekleyen öğretmenler, taban puanlarını merak ediyor. Sözleşmeli Öğretmen atama puanı kaç? Sözlü sınavda kaç puan alan başarılı sayılacak? İşte detaylar.

1 /6 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ile Konya'da yapılacak.

2 /6 Sözleşmeli öğretmen ataması sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sözlü sınav yapılacak her alan için bir ilin belirlendiği sınav kapsamında tüm adaylar alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

3 /6 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran'da "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak ve adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Adaylar sözlü sınava, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri olan nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaportla girebilecek, bunun dışındaki kurum kimlik kartı ve benzeri belgeler geçerli sayılmayacak.

4 /6 Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavda kaç puan alan başarılı sayılacak? Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacak, bu kapsamda adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekecek.

5 /6 Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak, adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı nda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.