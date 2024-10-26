Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024 açıklandı mı, haftalardır öğretmenler tarafından MEB açıklamalarıyla takip ediliyordu. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı MEB duyurusu ile erişime açıldı. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere tamamlanmıştı.