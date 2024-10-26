Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları saat 22.00'dan itibaren e-Devlet üzerinden sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlara itirazlar dilekçe yoluyla 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. İtirazlar sözlü sınav komisyonları tarafından 11 Kasım tarihinde sonuçlandırılacak.
Öğretmenlik mülakat sonuçları 2024 açıklandı mı, haftalardır öğretmenler tarafından MEB açıklamalarıyla takip ediliyordu. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı MEB duyurusu ile erişime açıldı. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere tamamlanmıştı.
Bakan Tekin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bugün saat 22.00'da açıklanacağını duyurdu.
Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:
"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!
Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.
Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları, MEB duyurusu ile ilan edildi. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
E-DEVLET MÜLAKAT SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇLARA E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebilecekleri açıklandı.
Sözleşmeli öğretmenlerin sözlü sınav süreci, 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmış, ancak Yönetmelik'teki değişikliklerin iptali için açılan davalar nedeniyle sonuçların açıklanması ertelenmişti.
Yönetmelik değişikliğiyle, sözlü sınavların etkisi %100’den %50’ye indirilmiş, adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit oranda dikkate alınmıştı.
Danıştay'ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesi üzerine Bakanlık, sonuçların açıklanmasına karar verdi.
Adaylar, sonuçlarını bugün saat 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.
İtirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek ve 11 Kasım’da sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 14-20 Kasım’da yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanacak.