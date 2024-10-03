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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda...

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda...

08:533/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve tercihler 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'da başlamıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında güncel bilgiler...

Atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği gibi, öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlarını araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak. " dedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?


Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

SONUÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMA


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:


"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."


TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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